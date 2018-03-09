Составлен топ бюджетных планшетов с топовыми характеристиками 2018 года на рынке РФ

На первом месте среди «бюджетников» находится Huawei MediaPad M3 8.0. Вес устройства составляет 322 грамма. Планшет осуществляет работу на базе операционной системы Android 6. Девайс обзавелся 8,4-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 2560х1600 рх.«Сердцем» планшета является чипсет Kirin 950. В зависимости от комплектации Huawei MediaPad M3 8.0 продается с 32 или 64 Гб памяти. Ёмкость аккумулятора составила 5100 мАч. Матрица основной камеры – 8 Мп, фронтальной – 8 Мп.Положительной стороной девайса является лёгкий алюминиевый корпус. Есть и отрицательные аспекты. К ним относятся плохая основная камера и недостаточная игровая производительность.Экран является довольно резким. Он способен обеспечить, как естественные оттенки, так и насыщенные тона. Динамики Huawei MediaPad M3 8.0 не уступают тем, которые установлены во флагманских моделях. Производитель наделил их поразительной громкостью.В настоящее время становится очень сложной задачей создать устройство, которое будет обладать индивидуальностью. Это качество необходимо, чтобы выделиться на фоне конкурентом. Новый Tab 4 8 Plus от компании Lenovo выполнен со вкусом. Этот планшет непременно притягивает внимание потенциальных покупателей, которые намерены обзавестись не очень дорогим Android-устройством.Вес планшетного компьютера составляет 300 грамм. В качестве операционной системы выступает седьмая версия Android. Что касается диагонали экрана, то она составила 8 дюймов, а разрешение – 1920х1200 пикселей.«Сердцем» Tab 4 8 Plus выступает процессор Snapdragon 625. Чипсет осуществляет работу в паре с 16 Гб ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Аккумулятор получил ёмкость 4850 мАч. Модель получила две камеры на 8 и 5 Мп.Положительными сторонами девайса является высокая производительность и топовый дизайн. Если говорить о минусах, то планшет легко царапается.Когда этот планшет вышел на рынок, то он был самым тонким, который когда-либо выпускал южно-корейский производитель. На сегодняшний день положение дел поменялось. Однако устройство по-прежнему остается портативным вариантом в 8-дюймовом сегменте.Кроме этого, на рынке присутствует более крупный и дорогостоящий вариант с 9,7-дюймовым экраном. Единственным различием является ёмкость батареи. Планшет обладает высокими показателями автономности и экраном, передающим высокую четкость.Модель доступна, как с металлическим каркасом, так и с мягкой пластиковой задней панелью. Кроме этого, присутствует слот для расширения внутренней памяти.Вес устройства составляет 265 грамм, а в увеличенном варианте – 389 грамм. В качестве ОС выступает Android. Более младшая модель имеет экран на 8 дюймов, а старшая – на 9,7 дюймов. Основная камера получила матрицу на 8 Мп, а фронтальная – 2,1 Мп.Плюсами являются лёгкость и высокая производительность. Минусы – камера и батарея.Если у человека есть подписка на Amazon Prime и он нуждается в большом экране для просмотра фильмов или же сериалов, то отличным вариантом для приобретения станет именно этот планшет. Когда люди ограничены в бюджете, лучше, чем Amazon Fire HD 10 вряд ли удастся найти.За эту цену покупатель получает привлекательную модификацию 10-дюймового планшетного компьютера. Однако у него есть и видимые недостатки в виде бесполезных камер и пластиковой отделки. В то же время, учитывая низкую стоимость, соответствующие минусы можно просить.Вес устройства составляет 500 грамм. В качестве операционной системы выступает Fire OS. Разрешение 10,1-дюймового экрана составляет 1920х1200 пикселей. «Сердцем» планшета является 4-ядерный чипсет. Встроенная память в зависимости от модификации составляет 32 Гб или 64 Гб. Аккумулятор способен держать до 12 часов нормальной работы.Положительной стороной является соотношение цена-качество. Кроме этого, за такую небольшую стоимость пользователь получает большой Full HD-экран.Данный планшет на свою стоимость является отличным вариантом, который имеет высокую производительность и яркий экран. Устройство получило 8-дюймовый дисплей, 2 или 4 Гб оперативной памяти. Процессор является 4-ядерным. При полноценной работе девайс может выдержать 8 часов работы.Если говорить об основной камере, то ее разрешение составило 8 Мп, а фронтальной – 5 Мп. Минусами устройства является предустановленные приложения.Этот планшет отлично подойдет на подарок детям. Он обладает актуальными характеристиками для бюджетного сегмента. Ценник является таковым, что у россиян есть возможность приобрести не один, а сразу несколько устройств.Естественно, Amazon Fire 7 (2017) не поразит покупателей великолепным дисплеем, уникальным дизайном или же высокой производительностью. Однако он вполне предоставит необходимость для осуществления стандартных задач.Работа осуществляется посредством Android. Возможно, оно понравится не всем, однако менее опытные пользователи наверняка обрадуются такому подарку.Вес устройства составляет 295 грамм. Девайс обзавелся диагональю на 7 дюймов с разрешением 1024х600 пикселей. Процессор получил только 4 ядра и 1,1 ГГц.Встроенная память может варьироваться от 8 до 16 Гб в зависимости от комплектации. Аккумулятор обеспечит пользователю 8 часов нормальной работы.Плюсом являются очень низкая стоимость автономность. Минус – экран с низким разрешением.