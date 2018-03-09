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Хэтчбек Honda Jazz обзавелся кросс-версией X-Road
Хэтчбек Honda Jazz от японского производителя обзавелся кросс-версией X-Road. Презентация новинки компании состоялась в рамках масштабного Женевского автосалона.

Хэтчбек Honda Jazz обзавелся кросс-версией X-Road


Несмотря на то, что Honda Jazz X-Road является кросс-версией оригинальной модели, внешне можно наблюдать не так много отличий. В частности, авто получило неокрашенный обвес кузова, выполненный из пластика, а размер колесных дисков составил 16 дюймов. Что до салона новинки, то здесь и вовсе обошлось без каких-либо заметных трансформаций.

Ожидается, что продажи Honda Jazz X-Road наладят на рынке Европы, а под капотом авто разместится мотор объемом 1.3 литра, способный генерировать порядка 103 лошадиных сил. Трансмиссия представлена “механикой”, а также вариатором. Приобрести кросс-версию универсала можно будет исключительно с передним приводом. Пока нет официальных сведений о том, какой окажется стоимость транспорта, а также когда именно стартуют продажи.

Ранее стало известно, что для продаж по всему миру станет доступен кроссовер Honda BR-V.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 14:30
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