«Обиженная жизнью» Лена Миро выяснила «отмазки» мужчин с подарками на 8 марта

После этого в Сети разгорелся конфликт, в ходе которого подписчицы обвинили блогера в чрезмерном внимании к другим людям, и назвали Миро «обиженной жизнью», из-за чего она и вмешивается в чужие отношения. На первый взгляд опрос лены Миро не прогнозировал никакого скандала. Блогер решила выяснить «отмазки» мужчин, которыми они поздравляют своих любимых. Для участниц опроса предлагались варианты с цветами, ужином, драгоценностями или уединением в спальне. Один из вариантов подразумевал отсутствие какого-либо презента для женщины. После результатов опроса Лена Миро отнеслась с недоверием к некоторым ответам девушек, предположив, что большинство могло просто соврать о подарке, а на самом деле оставшись без него. Несмотря на это, статистика оказалась печальной, а пользователи Сети так и не поняли, хотела ли писательница узнать о хвастовстве женщин или же осудить мужчин за безответственность.Более того, девушки принялись спрашивать у Лены Миро о подарке, который она получила в этот день, но вопрос так и остался без ответа. Взамен блогер заявила, что она «не Бородина», поэтому не намерена рассказывать о своей личной жизни. Данный ответ возмутил подписчиков, так как Миро известна своим желанием «копаться в чужом белье». Фолловеры считают, что знаменитость «обижена жизнью» и именно поэтому «лезет в чужую жизнь», так как такие люди постоянно обсуждают посторонних и разговаривают о них, чем и занимается Лена Миро.