Стоимость биткоина опустилась ниже $9 тысяч
Биткоин продолжает терять свои позиции, и в пятницу, 9 марта, его стоимость успела опуститься ниже отметки в 9 тысяч долларов. На это указывают данные сервиса Coinmarketcap.
Состоянием на 13:20 часов по мск на бирже биткоин торгуется по 8679 долларов за единицу. Также известно, что капитализация одной из наиболее популярных криптовалют в мире составляет в сумме порядка 146 млрд долларов.
Впрочем, это не наиболее значительный обвал биткоина с начала этого года, и за последний месяц криптовалюта напротив несколько укрепилась. В частности, в первой половине февраля этого года стоимость биткоина успела опуститься ниже 6 тысяч долларов, даже притом, что в конце 2017 криптовалюта торговалась за более, чем 20 тысяч долларов.
Состоянием на 13:20 часов по мск на бирже биткоин торгуется по 8679 долларов за единицу. Также известно, что капитализация одной из наиболее популярных криптовалют в мире составляет в сумме порядка 146 млрд долларов.
Впрочем, это не наиболее значительный обвал биткоина с начала этого года, и за последний месяц криптовалюта напротив несколько укрепилась. В частности, в первой половине февраля этого года стоимость биткоина успела опуститься ниже 6 тысяч долларов, даже притом, что в конце 2017 криптовалюта торговалась за более, чем 20 тысяч долларов.
Автор: Марина Вебер