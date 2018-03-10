Рыбу-каплю признали самым уродливым животным на планете
Самым уродливым в мире животным признали рыбу-каплю. Она прославилась за счет своего унылого вида. В результате рыба выиграла голосование и стала официальным символом Общества охраны гладких животных.
Президентом вышеназванной организации является телеведущий и ученый в области биологии Саймон Ватт. Он выразил надежду на то, что данное голосование привлечет внимание к подобным живым организмам. Во время проведения акции Ватт работал совместно с комиками, которые создали так называемую предвыборную кампанию для каждого участника конкурса. Он призвал сторонников голосовать за понравившееся животное. В итоге рыба-капля собрала практически 10 тысяч баллов.
Позвоночное животное возглавляет перечень «неприятных» видов, куда также попали водная лягушка озера Титикака, обезьяна-носач и лобковые вши. Акция была проведена с целью привлечения внимания общественности к эстетически не красивым живым организмам. Победителя объявили в Ньюкасле, где проводился британский фестиваль науки.
Рыба-капля обитает в глубоких водах Тасмании и Австралии. Несмотря на то, что она является несъедобной, этот вид находится под угрозой исчезновения. Очень часто рыба-капля попадает в одну сеть с омарами и крабами.
Президентом вышеназванной организации является телеведущий и ученый в области биологии Саймон Ватт. Он выразил надежду на то, что данное голосование привлечет внимание к подобным живым организмам. Во время проведения акции Ватт работал совместно с комиками, которые создали так называемую предвыборную кампанию для каждого участника конкурса. Он призвал сторонников голосовать за понравившееся животное. В итоге рыба-капля собрала практически 10 тысяч баллов.
Позвоночное животное возглавляет перечень «неприятных» видов, куда также попали водная лягушка озера Титикака, обезьяна-носач и лобковые вши. Акция была проведена с целью привлечения внимания общественности к эстетически не красивым живым организмам. Победителя объявили в Ньюкасле, где проводился британский фестиваль науки.
Рыба-капля обитает в глубоких водах Тасмании и Австралии. Несмотря на то, что она является несъедобной, этот вид находится под угрозой исчезновения. Очень часто рыба-капля попадает в одну сеть с омарами и крабами.
Автор: Валерия Орлова