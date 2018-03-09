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Хакеры пытались заразить 300 тысяч компьютеров пользователей из РФ
Киберпреступники предприняли попытку заразить вредоносным ПО порядка 300 тысяч компьютеров пользователей из России. Зафиксировать атаку удалось специалистам компании Microsoft.

Хакеры пытались заразить 300 тысяч компьютеров пользователей из РФ


Согласно данным экспертов, хакеры в рамках массовой кибератаки собирались заразить криптомайнером порядка 400 тысяч ПК. Злоумышленники создали сложную систему, однако отразить “нападение” удалось продукту Microsoft — “Защитнику Windows”. В случае попадания вируса на устройство тот начал бы приспосабливать его под добычу криптовалюты Electroneum. Отмечается, что большинство потенциальных жертв хакеров, это порядка 300 тысяч, находились на территории РФ. Кроме того, пострадать могли также многие пользователи из Турции и Украины.

Представители Microsoft в своем отчете уточнили, что “Защитник Windows” сумел своевременно выявить вирусы. Возможно это стало благодаря внедренным накануне возможностям машинного обучения, а также проведения облачных вычислений. Скрипты для майнинга, подчеркивают эксперты, в последнее время становятся популярным оружием киберпреступников.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 15:10
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