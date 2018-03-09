После гибели двух девочек и их дедушки при пожаре под Омском возбуждено уголовное дело
После гибели дедушки и двух девочек в результате пожара, который произошел под Омском, открыто уголовное дело. Такая информация содержится на сайте регионального СК.
Пожар был зафиксирован в населенном пункте Кирсаново. Отец девочек находился на работе, а мать вместе с 10-летней дочерью отправилась в гости к родственникам. В момент инцидента в доме пребывали 2-летняя и 5-летняя девочки вместе со своим дедушкой.
Огонь вспыхнул в результате короткого замыкания. Родственники, предположительно, отравились угарным газом.
Пожар был зафиксирован в населенном пункте Кирсаново. Отец девочек находился на работе, а мать вместе с 10-летней дочерью отправилась в гости к родственникам. В момент инцидента в доме пребывали 2-летняя и 5-летняя девочки вместе со своим дедушкой.
Огонь вспыхнул в результате короткого замыкания. Родственники, предположительно, отравились угарным газом.
Автор: Валерия Орлова