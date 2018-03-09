Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Происшествия

Житель Ростова пытался уйти от полицейской погони, чтобы впечатлить девушек
В Ростове 35-летний местный житель пытался скрыться от погони, чтобы впечатлить девушек. Впоследствии стражам порядка удалось догнать мужчину и провести его задержание.

Житель Ростова пытался уйти от полицейской погони, чтобы впечатлить девушек


Отмечен инцидент в Ростове днем пятницы, 9 марта, когда водитель Volvo решил проигнорировать требование инспекторов и остановить авто. В итоге стражам порядка пришлось пуститься в погоню, но уступать 35-летний гражданин не спешил. Нарушителя догнали и задержали, и оказалось, что в салоне помимо мужчины находились еще несколько девушек. Позже в СМИ появились слухи, якобы в МВД задержали сутенера и его подопечных, но данные сведения не подтвердились.

Правоохранителям удалось выяснить, что на самом деле мужчина таким образом просто хотел впечатлить дам, однако все завершилось не так, как он планировал. Теперь житель Ростова понесет по меньшей мере административную ответственность, однако проверка по данному факту продолжается.

Как сообщалось ранее, при массовой аварии в Ростове на трассе столкнулись сразу 50 авто.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 14:53
Читайте также
Опрос: Четверть мужчин поддерживают секс и
Французский футболист-юниор найден мертвым в
Удар Марии Шараповой назван лучшим в феврале
Уборкой снега в Москве занимаются порядка 10
Американский генерал заявил о возможности
Сеть взорвала оптическая иллюзия с взлетающим на
Стоимость биткоина опустилась ниже $9 тысяч
Танец огромной груди сняла на видео воронежская
В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе
В Иркутской области местная жительница помогла
В субботу в Москве закроют две станции салатовой
Рубль на торгах растёт к евро
Добавление комментария
Последние новости
10.03, 01:01 Aston Martin показал в Женеве концепт электрокара
10.03, 00:41 Тина Кароль поразила откровенным признанием об
10.03, 00:21 Озвучена дата релиза пятого эпизода Batman: The Enemy
10.03, 00:01 Опрос: Четверть мужчин поддерживают секс и
09.03, 23:40 Бабушка Анны Седоковой восхитила подписчиков звезды
09.03, 23:20 После рестайлинга Mazda6 обзавелась турбомотором
09.03, 23:00 Samsung продемонстрировал 18 лет истории камерофонов в
09.03, 22:43 Ученые нашли связь между лишним весом и тревожным
09.03, 22:01 Кристен Стюарт продолжает шокировать поклонников своим
09.03, 21:47 Ученые: Частый секс у мужчин негативно отражается на
09.03, 21:41 Вышла версия смартфона Xiaomi Redmi 5A с увеличенным
09.03, 21:26 Marvel может выпустить продолжение “Черной Пантеры”
09.03, 21:20 Ученые: Искусственный интеллект научился имитации
09.03, 21:15 Ученые: Тяжелая рок-музыка защищает подростков от
09.03, 21:10 Супругу Сергея Шнурова спутали с Ольгой Бузовой
09.03, 21:04 Ученые назвали генетические причины бессонницы
09.03, 21:00 Похудевшая Мэрайя Кэри снялась в откровенной фотосессии
09.03, 20:56 В Воронеже в ДТП от столкновения автомобиля с пешеходами
09.03, 20:50 На МКС отправят улыбающегося робота для технической и
09.03, 20:46 Маша Малиновская рассказала об изуродовавшей ее тело