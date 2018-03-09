Житель Ростова пытался уйти от полицейской погони, чтобы впечатлить девушек
В Ростове 35-летний местный житель пытался скрыться от погони, чтобы впечатлить девушек. Впоследствии стражам порядка удалось догнать мужчину и провести его задержание.
Отмечен инцидент в Ростове днем пятницы, 9 марта, когда водитель Volvo решил проигнорировать требование инспекторов и остановить авто. В итоге стражам порядка пришлось пуститься в погоню, но уступать 35-летний гражданин не спешил. Нарушителя догнали и задержали, и оказалось, что в салоне помимо мужчины находились еще несколько девушек. Позже в СМИ появились слухи, якобы в МВД задержали сутенера и его подопечных, но данные сведения не подтвердились.
Правоохранителям удалось выяснить, что на самом деле мужчина таким образом просто хотел впечатлить дам, однако все завершилось не так, как он планировал. Теперь житель Ростова понесет по меньшей мере административную ответственность, однако проверка по данному факту продолжается.
Как сообщалось ранее, при массовой аварии в Ростове на трассе столкнулись сразу 50 авто.
Отмечен инцидент в Ростове днем пятницы, 9 марта, когда водитель Volvo решил проигнорировать требование инспекторов и остановить авто. В итоге стражам порядка пришлось пуститься в погоню, но уступать 35-летний гражданин не спешил. Нарушителя догнали и задержали, и оказалось, что в салоне помимо мужчины находились еще несколько девушек. Позже в СМИ появились слухи, якобы в МВД задержали сутенера и его подопечных, но данные сведения не подтвердились.
Правоохранителям удалось выяснить, что на самом деле мужчина таким образом просто хотел впечатлить дам, однако все завершилось не так, как он планировал. Теперь житель Ростова понесет по меньшей мере административную ответственность, однако проверка по данному факту продолжается.
Как сообщалось ранее, при массовой аварии в Ростове на трассе столкнулись сразу 50 авто.
Автор: Марина Вебер