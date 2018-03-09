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У Дарьи Пынзарь из груди выскакивают импланты
Поклонники заметили, как из груди звезды «Дома-2» Дарьи Пынзарь выскакивают импланты. Они увидели это на последних фотографиях из Милана, куда бизнес-вумен отправилась на день рождения к своей подруге Ксении Бородиной.

У Дарьи Пынзарь из груди выскакивают импланты


На просторах Сети появилась фотография Дарьи Пынзарь и ведущей «Дома-2». Обе знаменитости были одеты в красивые платья. Однако пользователи отметили, что действительно хорошо выглядит только Ксения Бородина.

Дарья Пынзарь, являющаяся мамой двоих детей, удивила фолловеров тем, что на фото почти до соска была видна правая грудь. Комментаторов очень возмутил этот факт. Некоторые подписчики начали говорить, что бывшая участница «Дома-2» пиарится за счет знаменитой подруги.

Нашлись и те пользователи, которые отметили, что многие артисты ложатся под нож пластических хирургов, но только некоторые из них имеют чувство меры в плане показа результатов операции. Также пользователи отметили, что Дарья Пынзарь обладает «деревенским лицом».

Юзеры подчеркнули, что наряд блондинки смотрелся очень дешево по сравнению с тем, как была одета Ксения Бородина.

Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Дарья Пынзарь потеряла часть своего бизнеса.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:00
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