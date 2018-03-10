Заводные танцы Анастасии Волочковой на сельской дискотеке рассмешили пользователей Сети
Анастасия Волочкова рассмешила пользователей Сети заводными танцами, которые она устроила на сельской дискотеке. Кроме того, фолловеры обвинили знаменитость в отсутствии стиля.
Анастасия Волочкова в честь 8 марта посетила сельский клуб, сообщив об этом в соцсетях. Сначала балерина делилась с поклонниками снимками, а затем разместила на своей странице видео заводных танцев, где она выплясывает в компании нескольких человек. Сперва критике подвергся наряд звезды, и большинство пользователей заявили, что в такой одежде можно было посещать клубы разве что в конце 1990-х.
Не впечатлили фанатов и танцы Волочковой, особенно когда она стала в ряд с другими девушками и попыталась повторять их движения под заводную композицию. Впрочем, некоторые фолловеры все же решили встать на защиту кумира, отмечая, что она не пыталась кого-то впечатлить и просто наслаждалась времяпрепровождением. Просмотреть ролик успели почти 195 тысяч подписчиков балерины.
Ранее Волочкова рассказала общественности о своей “царской” свадьбе, поставив ее выше королевской.
Анастасия Волочкова в честь 8 марта посетила сельский клуб, сообщив об этом в соцсетях. Сначала балерина делилась с поклонниками снимками, а затем разместила на своей странице видео заводных танцев, где она выплясывает в компании нескольких человек. Сперва критике подвергся наряд звезды, и большинство пользователей заявили, что в такой одежде можно было посещать клубы разве что в конце 1990-х.
Не впечатлили фанатов и танцы Волочковой, особенно когда она стала в ряд с другими девушками и попыталась повторять их движения под заводную композицию. Впрочем, некоторые фолловеры все же решили встать на защиту кумира, отмечая, что она не пыталась кого-то впечатлить и просто наслаждалась времяпрепровождением. Просмотреть ролик успели почти 195 тысяч подписчиков балерины.
Ранее Волочкова рассказала общественности о своей “царской” свадьбе, поставив ее выше королевской.
Автор: Марина Вебер