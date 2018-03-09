Ubisoft приступила к разработке Tom Clancy’s The Division 2
Компания Ubisoft объявила о работе над продолжением Tom Clancy's The Division. Изначально данная информация появилась на сайте немецкого фондового рынка, но потом была подтверждена в прямом эфире на Twitch-канале игры.
По словам разработчиков, с момента The Division они старались быть верны своей философии. Создатели шли на контакт с целевой аудиторией: вели прямые эфиры и организовывали опросы. Возможность получать отзывы напрямую дал запуск тестовых серверов.
За разработку Tom Clancy's The Division отвечает студия Massive Entertainment . Проект создается на базе обновленной версии движка Snowdrop, который ранее применялся в первой части гейма.
Планируется, что презентация The Division 2 состоится в рамках мероприятия Е3 в этом году. Разработчики обещают предоставить все подробности о проекте. Имеется информация, что в апреле появится патч для Xbox One X.
По словам разработчиков, с момента The Division они старались быть верны своей философии. Создатели шли на контакт с целевой аудиторией: вели прямые эфиры и организовывали опросы. Возможность получать отзывы напрямую дал запуск тестовых серверов.
За разработку Tom Clancy's The Division отвечает студия Massive Entertainment . Проект создается на базе обновленной версии движка Snowdrop, который ранее применялся в первой части гейма.
Планируется, что презентация The Division 2 состоится в рамках мероприятия Е3 в этом году. Разработчики обещают предоставить все подробности о проекте. Имеется информация, что в апреле появится патч для Xbox One X.
Автор: Валерия Орлова