Робот обновил мировой рекорд по сборке кубика Рубика
Роботу удалось побить прежний мировой рекорд по сборке популярной головоломки кубик Рубика. Создать такую способную “машину” смогли два инженера из США, о чем сообщает BBC.
На то, чтобы полностью завершить складывание кубика Рубика, роботу потребовалось всего 0,38 секунды. Это заметно быстрее, чем прежний рекорд, составляющий 0,637. Такой результат ранее продемонстрировала разработка немецкого инженера. Авторы нового рекордсмена уточняют, что в работе у них возникла достаточно серьезная проблема, заключающаяся в том, что для “машины” оказалось весьма проблематичным фиксировать различия между оранжевым цветом и красным. Впрочем, выйти из ситуации эксперты решили посредством нанесения на оранжевые квадраты точек черного цвета.
Среди людей рекордсменом непосредственно по сборке кубика Рубика считают уроженца США Патрика Понса. В 2017 году 15-летний подросток сумел полностью собрать головоломку по цветам, потратив на этот процесс в сумме всего 4,69 секунд. Пока его успех повторить никому не удалось.
На то, чтобы полностью завершить складывание кубика Рубика, роботу потребовалось всего 0,38 секунды. Это заметно быстрее, чем прежний рекорд, составляющий 0,637. Такой результат ранее продемонстрировала разработка немецкого инженера. Авторы нового рекордсмена уточняют, что в работе у них возникла достаточно серьезная проблема, заключающаяся в том, что для “машины” оказалось весьма проблематичным фиксировать различия между оранжевым цветом и красным. Впрочем, выйти из ситуации эксперты решили посредством нанесения на оранжевые квадраты точек черного цвета.
Среди людей рекордсменом непосредственно по сборке кубика Рубика считают уроженца США Патрика Понса. В 2017 году 15-летний подросток сумел полностью собрать головоломку по цветам, потратив на этот процесс в сумме всего 4,69 секунд. Пока его успех повторить никому не удалось.
Автор: Марина Вебер