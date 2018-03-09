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Ученые: Тяжелая рок-музыка защищает подростков от психических расстройств
Ученые провели исследование и пришли к выводу, что тяжелая рок-музыка помогает защитить подростков от психических расстройств. Соответствующие эксперименты провели специалисты университета Южной Австралии.

Ученые: Тяжелая рок-музыка защищает подростков от психических расстройств


Ученые провели исследование с участием молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, эксперты хотели опровергнуть общепринятое мнение о том, что тяжелая рок-музыка побуждает людей к насилию и развивает в подростках отрицательные качества. Результаты показали, что рок положительно влияет на психическое здоровье.

Согласно выводам ученых, слушающим рок людям легче найти друзей среди поклонников этого музыкального направления. Поэтому подростки могут лучше справляться с трудными жизненными ситуациями. В большинстве случаев рок нравится молодым людям, которые подвергаются насмешкам со стороны сверстников или имеют проблемы в общении среди семьи.

В итоге, заключают ученые, люди находят друзей по общим интересам, что дает им возможность защитить себя от негативного влияния со стороны общества.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 21:15
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