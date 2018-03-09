В Санкт-Петербурге из рук медсестры упал новорожденный и получил тяжелые травмы
В Санкт-Петербурге нерадивая медсестра уронила новорожденного. Ребенок в результате получил тяжелые повреждения.
Им были получены такие опасные для маленького организма травмы: ушиб головного мозга, перелом всех теменных костей, черепно-мозговая травма. Причиной стала неуклюжесть медсестры, которая допустила, чтобы младенец упал с высоты в один метр. В настоящее время его травмы оцениваются как средние по тяжести.
Правоохранительные органы проводят проверку действий медицинской сестры.
Им были получены такие опасные для маленького организма травмы: ушиб головного мозга, перелом всех теменных костей, черепно-мозговая травма. Причиной стала неуклюжесть медсестры, которая допустила, чтобы младенец упал с высоты в один метр. В настоящее время его травмы оцениваются как средние по тяжести.
Правоохранительные органы проводят проверку действий медицинской сестры.
Автор: Северов Андрей