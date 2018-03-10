Mitsubishi вывел на рынок новый семиместный Xpander
Японский производитель автомобилей Mitsubishi выводит на рынок новый внедорожный компактвэн Xpander. Теперь эта модель будет доступна на Филиппинах.
На рынке Индонезии Xpander уже успел стать бестселлером марки. Всего за два месяца дилеры собрали свыше 40 тысяч заказов на авто. Стоимость базовой комплектации Mitsubishi Xpander составляет примерно 800 тысяч рублей.
Длина семиместного кросс-вэна составила 4475 мм, высота – 1700 мм, ширина – 1750 мм. Под капотом расположен 1,5-литровый двигатель, работающий на бензине. Он способен выдавать 120 лошадиных сил. В качестве коробки передач предлагается 5-ступенчатая механическая трансмиссия или же 4-диапазонный «автомат». Привод является исключительно передним. По информации производителя, кресла второго и третьего ряда можно сложить для освобождения пространства в салоне.
Mitsubishi Xpander наделили возможностью запуска двигателя с кнопки, системами курсовой устойчивости и удержания полосы движения, камерой кругового видеообзора и панорамной крышей.
На рынке Индонезии Xpander уже успел стать бестселлером марки. Всего за два месяца дилеры собрали свыше 40 тысяч заказов на авто. Стоимость базовой комплектации Mitsubishi Xpander составляет примерно 800 тысяч рублей.
Длина семиместного кросс-вэна составила 4475 мм, высота – 1700 мм, ширина – 1750 мм. Под капотом расположен 1,5-литровый двигатель, работающий на бензине. Он способен выдавать 120 лошадиных сил. В качестве коробки передач предлагается 5-ступенчатая механическая трансмиссия или же 4-диапазонный «автомат». Привод является исключительно передним. По информации производителя, кресла второго и третьего ряда можно сложить для освобождения пространства в салоне.
Mitsubishi Xpander наделили возможностью запуска двигателя с кнопки, системами курсовой устойчивости и удержания полосы движения, камерой кругового видеообзора и панорамной крышей.
Автор: Валерия Орлова