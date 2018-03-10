В Сети появилась информация о смартфоне Umidigi A с MediaTek MT6739 и Android 8.1
В Сети опубликована информация о технических характеристиках первого смартфона Umidigi A, за функциональность которого отвечает однокристальная система MediaTek MT6739. Гаджет работает на ОС Android 8.1.
Umidigi A обладает 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ. Экран гаджета имеет диагональ в 5,5 дюймов, а размер корпуса соизмерим с 5-дюймовыми девайсами.
Смартфон поддерживает две SIM-карты, о чем свидетельствуют соответствующие слоты, с поддержкой сетей четвертого поколения. Также имеется достаточно редкий разъем USB-C, которым зачастую оснащаются более дорогие модели устройств. В оснащение входит возможность быстрой подзарядки, а, по сообщениям источников, его стоимость не будет превышать одной сотни долларов.
Umidigi A обладает 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ. Экран гаджета имеет диагональ в 5,5 дюймов, а размер корпуса соизмерим с 5-дюймовыми девайсами.
Смартфон поддерживает две SIM-карты, о чем свидетельствуют соответствующие слоты, с поддержкой сетей четвертого поколения. Также имеется достаточно редкий разъем USB-C, которым зачастую оснащаются более дорогие модели устройств. В оснащение входит возможность быстрой подзарядки, а, по сообщениям источников, его стоимость не будет превышать одной сотни долларов.
Автор: Татьяна Свиридова