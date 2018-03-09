Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Криминал

В Омске пьяный мужчина избил водителя скорой помощи
В Омске 34-летний мужчина, находясь при этом в нетрезвом состоянии, напал с кулаками на водителя скорой помощи. Известно, что медики прибыли к повредившей ногу знакомой нарушителя порядка.

В Омске пьяный мужчина избил водителя скорой помощи


Инцидент отмечен в Омске днем прошлого четверга, 8 марта, вблизи одного из домов на улице Завертяева. Ближе к 13:30 медработники прибыли на вызов к гражданке, подвернувшей ногу. Пока пациентку проводили к авто скорой помощи, появился ее 34-летний знакомый. Последний начал мешать транспорту отъехать, и тогда водитель вышел, чтобы убедить пьяного омича в том, что пострадавшей необходимо в больницу. Вместо того, чтобы освободить путь, гражданин развернул конфликт, а затем и вовсе избил водителя скорой, пустив в ход руки и ноги.

В итоге мужчину, который в прошлом был не раз судим, задержали представители МВД, доставив его в участок. Пострадавшему сотруднику больницы оперативно оказали необходимую помощь. Сейчас по факту указанного происшествия полиция Омска проводит предварительную проверку. Неизвестно, принималось ли по делу процессуальное решение.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 16:00
Читайте также
Опрос: Четверть мужчин поддерживают секс и
Французский футболист-юниор найден мертвым в
Удар Марии Шараповой назван лучшим в феврале
Уборкой снега в Москве занимаются порядка 10
Американский генерал заявил о возможности
Сеть взорвала оптическая иллюзия с взлетающим на
Стоимость биткоина опустилась ниже $9 тысяч
Танец огромной груди сняла на видео воронежская
В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе
В Иркутской области местная жительница помогла
В субботу в Москве закроют две станции салатовой
Рубль на торгах растёт к евро
Добавление комментария
Последние новости
10.03, 01:01 Aston Martin показал в Женеве концепт электрокара
10.03, 00:41 Тина Кароль поразила откровенным признанием об
10.03, 00:21 Озвучена дата релиза пятого эпизода Batman: The Enemy
10.03, 00:01 Опрос: Четверть мужчин поддерживают секс и
09.03, 23:40 Бабушка Анны Седоковой восхитила подписчиков звезды
09.03, 23:20 После рестайлинга Mazda6 обзавелась турбомотором
09.03, 23:00 Samsung продемонстрировал 18 лет истории камерофонов в
09.03, 22:43 Ученые нашли связь между лишним весом и тревожным
09.03, 22:01 Кристен Стюарт продолжает шокировать поклонников своим
09.03, 21:47 Ученые: Частый секс у мужчин негативно отражается на
09.03, 21:41 Вышла версия смартфона Xiaomi Redmi 5A с увеличенным
09.03, 21:26 Marvel может выпустить продолжение “Черной Пантеры”
09.03, 21:20 Ученые: Искусственный интеллект научился имитации
09.03, 21:15 Ученые: Тяжелая рок-музыка защищает подростков от
09.03, 21:10 Супругу Сергея Шнурова спутали с Ольгой Бузовой
09.03, 21:04 Ученые назвали генетические причины бессонницы
09.03, 21:00 Похудевшая Мэрайя Кэри снялась в откровенной фотосессии
09.03, 20:56 В Воронеже в ДТП от столкновения автомобиля с пешеходами
09.03, 20:50 На МКС отправят улыбающегося робота для технической и
09.03, 20:46 Маша Малиновская рассказала об изуродовавшей ее тело