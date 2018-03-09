В Омске пьяный мужчина избил водителя скорой помощи
В Омске 34-летний мужчина, находясь при этом в нетрезвом состоянии, напал с кулаками на водителя скорой помощи. Известно, что медики прибыли к повредившей ногу знакомой нарушителя порядка.
Инцидент отмечен в Омске днем прошлого четверга, 8 марта, вблизи одного из домов на улице Завертяева. Ближе к 13:30 медработники прибыли на вызов к гражданке, подвернувшей ногу. Пока пациентку проводили к авто скорой помощи, появился ее 34-летний знакомый. Последний начал мешать транспорту отъехать, и тогда водитель вышел, чтобы убедить пьяного омича в том, что пострадавшей необходимо в больницу. Вместо того, чтобы освободить путь, гражданин развернул конфликт, а затем и вовсе избил водителя скорой, пустив в ход руки и ноги.
В итоге мужчину, который в прошлом был не раз судим, задержали представители МВД, доставив его в участок. Пострадавшему сотруднику больницы оперативно оказали необходимую помощь. Сейчас по факту указанного происшествия полиция Омска проводит предварительную проверку. Неизвестно, принималось ли по делу процессуальное решение.
Инцидент отмечен в Омске днем прошлого четверга, 8 марта, вблизи одного из домов на улице Завертяева. Ближе к 13:30 медработники прибыли на вызов к гражданке, подвернувшей ногу. Пока пациентку проводили к авто скорой помощи, появился ее 34-летний знакомый. Последний начал мешать транспорту отъехать, и тогда водитель вышел, чтобы убедить пьяного омича в том, что пострадавшей необходимо в больницу. Вместо того, чтобы освободить путь, гражданин развернул конфликт, а затем и вовсе избил водителя скорой, пустив в ход руки и ноги.
В итоге мужчину, который в прошлом был не раз судим, задержали представители МВД, доставив его в участок. Пострадавшему сотруднику больницы оперативно оказали необходимую помощь. Сейчас по факту указанного происшествия полиция Омска проводит предварительную проверку. Неизвестно, принималось ли по делу процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер