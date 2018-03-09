Ученые: Детские голоса привлекают собак
Ученые предостерегают общественность, что внимание собак привлекают детские голоса. Животные чаще подходят именно к ребенку, и продолжительное время изучают его. Сведения об этом сообщает интернет-издание IReactor.
Специалисты из Йоркского университета объяснили, что хозяин во время общения с собакой выстраивает определенные взаимоотношения. В научном издании Animal Cognition размещена статья, в которой уточняется, что привлечь повышенное внимание питомца можно, если обратиться к нему детским голосом. Кроме того, такое поведение будет способствовать тому, что социальные связи станут более крепкими.
Ученые провели определенные тестирования, в ходе которых прозвучал вопрос «кто хороший мальчик?» или предложение «пойдем гулять», а также фразы, которые не имели непосредственного отношения к собаке, например, «я сегодня ходил в кино». Второй эксперимент был аналогичным, однако в помещении отсутствовали исследователи, а их голоса звучали из колонок.
Специалисты рассказали о том, что видеоэксперимент продемонстрировал, что животные с большим интересом относились к человеку, который «говорил» с животным «детским» голосом. Напомним, ученые сообщали, что собаки имеют способность к ментальной репрезентации объектов.
Специалисты из Йоркского университета объяснили, что хозяин во время общения с собакой выстраивает определенные взаимоотношения. В научном издании Animal Cognition размещена статья, в которой уточняется, что привлечь повышенное внимание питомца можно, если обратиться к нему детским голосом. Кроме того, такое поведение будет способствовать тому, что социальные связи станут более крепкими.
Ученые провели определенные тестирования, в ходе которых прозвучал вопрос «кто хороший мальчик?» или предложение «пойдем гулять», а также фразы, которые не имели непосредственного отношения к собаке, например, «я сегодня ходил в кино». Второй эксперимент был аналогичным, однако в помещении отсутствовали исследователи, а их голоса звучали из колонок.
Специалисты рассказали о том, что видеоэксперимент продемонстрировал, что животные с большим интересом относились к человеку, который «говорил» с животным «детским» голосом. Напомним, ученые сообщали, что собаки имеют способность к ментальной репрезентации объектов.
Автор: Элана Ал-Лами