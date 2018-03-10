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Lenovo S5 станет «убийцей» Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Несколько часов назад Чанг-Ченг, вице-президент Lenovo, озвучил дату анонса нового смартфона Lenovo S5. Заместитель руководителя сравнил девайс с Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Как утверждает высокопоставленный сотрудник, новинка станет «убийцей» последнего.

Lenovo S5 станет «убийцей» Xiaomi Redmi Note 5 Pro


Официальная презентация Lenovo S5 состоится 20 марта нынешнего года. В Сети уже обнародована фотография мобильного устройства, на которой можно отчетливо рассмотреть его заднюю часть. С момента начала продаж смартфон будет доступен в красном цвете. Новинка получила корпус, выполненный из металла, сканер отпечатков пальцев, двойную горизонтальную камеру.

О технических параметрах пока ничего не сообщается. Согласно инсайдерской информации, в качестве операционной системы выступит Android 8.0 Oreo. Ёмкость аккумулятора составит 3000 мАч.

Производитель анонсировал наличие опции быстрой зарядки. Эксперты приписывают Lenovo S5 экран на 5,65 дюймов, разрешение которого составляет 2160х1080 пикселей. Размер оперативной памяти в зависимости от модификации достигнет 3 или 4 Гб.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 04:01
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