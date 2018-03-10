Компания Valve приступила к разработке новых игр
Известная американская компания Valve приступила к разработке новых игр, хотя до этого фирма длительное время не выпускала подобных продуктов. Будущими планами поделился с общественность Гейб Ньюэлл, один из основателей предприятия.
Наиболее известной игрой последних лет от Valve является карточная игра Artifact, однако после ее анонса компания долгое время не радовала поклонников подобными разработками. Ньюэлл в рамках сессии на форуме Reddit решил поделиться ближайшими планами своего “детища”, отметив, что фирма наконец-то взялась за работу над другими проектами. В частности, сейчас специалисты трудятся сразу над тремя новыми работами, которые смогут поддерживать функцию виртуальной реальности.
Сейчас Valve заканчивает вести работу над Artifact, и ее релиз может состояться уже до конца этого года. Стоит отметить, что основан проекта на Dota 2. Представитель фирмы уточнил, что теперь у разработчика появится возможность осуществлять контроль всех ключевых аспектов своих продуктов, начиная от графики и заканчивая тем, как будут выглядеть игровые контролеры.
Наиболее известной игрой последних лет от Valve является карточная игра Artifact, однако после ее анонса компания долгое время не радовала поклонников подобными разработками. Ньюэлл в рамках сессии на форуме Reddit решил поделиться ближайшими планами своего “детища”, отметив, что фирма наконец-то взялась за работу над другими проектами. В частности, сейчас специалисты трудятся сразу над тремя новыми работами, которые смогут поддерживать функцию виртуальной реальности.
Сейчас Valve заканчивает вести работу над Artifact, и ее релиз может состояться уже до конца этого года. Стоит отметить, что основан проекта на Dota 2. Представитель фирмы уточнил, что теперь у разработчика появится возможность осуществлять контроль всех ключевых аспектов своих продуктов, начиная от графики и заканчивая тем, как будут выглядеть игровые контролеры.
Автор: Марина Вебер