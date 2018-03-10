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Фаблет Nubia N3 получил экран Full HD+ и процессор Snapdragon 625
Китайская компания ZTE представила новый фаблет N3 под брендом Nubia. Сообщается, что он обзавелся экраном Full HD+ и процессором Snapdragon 625. По словам экспертов, устройство относится к девайсам среднего уровня.

Фаблет Nubia N3 получил экран Full HD+ и процессор Snapdragon 625


Nubia N3 получил 5,99-дюймовый экран, разрешение которого составило 2160х1080 пикселей, а соотношение сторон – 18:9. В качестве матрицы выступает IPS.

«Сердцем» смартфона является процессор Qualcomm Snapdragon 625 на 8 ядер. Он работает в паре с архитектурой ARM Cortex-A53 и графическим ускорителем Adreno 506.

Nubia N3 обладает 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб ПЗУ. В тыльной части корпуса присутствует дактилоскопический сканер отпечатков пальцев. Основная камера содержит два сенсора на 15 и 5 Мп. Что касается разрешения «фронталки», то она составила 16 Мп.

Питание обеспечивается за счет аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мАч. Производитель предлагает обладателям устройства пользоваться Android 7.1 Nougat. Информация о стоимости новинки пока отсутствует.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:05
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