Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Авто / Важно

В России будут выпускать кроссовер Lifan X70 с рядом необычных опций
В России будут выпускать новый кроссовер Lifan X70 с рядом необычных опций. Данная информация стала известна после получение представительства автобренда Одобрения типа транспортного средства на данную модель, действующего с 6 марта 2018 года по 5 марта 2021 года.

В России будут выпускать кроссовер Lifan X70 с рядом необычных опций


Производство кроссовера Lifan X70 будет налажено в Черкесске на заводе «Дервейс». Модель будет выпускаться в двух вариациях – с вариатором или пятиступенчатой механической КПП. Под капотом кроссовера размещен 2,0-литровый бензиновый двигатель LF483Q, генерирующий до 136 «лошадей». Lifan X70 появится на рынке исключительно с передним приводом и дисковыми тормозами. В стандартный список опций входят подушки безопасности, подогрев кресел и наружных зеркал, электро-стеклоподъемники, кондиционер, а также контроль давления в шинах и система экстренного торможения.

В качестве опциональных дополнений выступает наличие люка в крыше, регулируемые передние сиденья, камера заднего вида и система бесключевого доступа в салон. Помимо багажника на крыше покупатели также смогут выбрать специальные крепления для велосипеда или сноуборда, что является редкостью на российском авторынке. Продажи Lifan X70 и модели X60 будут проходить параллельно, а стоимость новинки, которая пока остается неизвестной, будет в разы дороже предшественника, прогнозируют эксперты. Цена на «шестидесятый» стартует от 709 900 рублей.

Автор: Татьяна Свиридова
Вчера, 17:10
Читайте также
Опрос: Четверть мужчин поддерживают секс и
Французский футболист-юниор найден мертвым в
Удар Марии Шараповой назван лучшим в феврале
Уборкой снега в Москве занимаются порядка 10
Американский генерал заявил о возможности
Сеть взорвала оптическая иллюзия с взлетающим на
Стоимость биткоина опустилась ниже $9 тысяч
Танец огромной груди сняла на видео воронежская
В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе
В Иркутской области местная жительница помогла
В субботу в Москве закроют две станции салатовой
Рубль на торгах растёт к евро
Добавление комментария
Последние новости
10.03, 01:01 Aston Martin показал в Женеве концепт электрокара
10.03, 00:41 Тина Кароль поразила откровенным признанием об
10.03, 00:21 Озвучена дата релиза пятого эпизода Batman: The Enemy
10.03, 00:01 Опрос: Четверть мужчин поддерживают секс и
09.03, 23:40 Бабушка Анны Седоковой восхитила подписчиков звезды
09.03, 23:20 После рестайлинга Mazda6 обзавелась турбомотором
09.03, 23:00 Samsung продемонстрировал 18 лет истории камерофонов в
09.03, 22:43 Ученые нашли связь между лишним весом и тревожным
09.03, 22:01 Кристен Стюарт продолжает шокировать поклонников своим
09.03, 21:47 Ученые: Частый секс у мужчин негативно отражается на
09.03, 21:41 Вышла версия смартфона Xiaomi Redmi 5A с увеличенным
09.03, 21:26 Marvel может выпустить продолжение “Черной Пантеры”
09.03, 21:20 Ученые: Искусственный интеллект научился имитации
09.03, 21:15 Ученые: Тяжелая рок-музыка защищает подростков от
09.03, 21:10 Супругу Сергея Шнурова спутали с Ольгой Бузовой
09.03, 21:04 Ученые назвали генетические причины бессонницы
09.03, 21:00 Похудевшая Мэрайя Кэри снялась в откровенной фотосессии
09.03, 20:56 В Воронеже в ДТП от столкновения автомобиля с пешеходами
09.03, 20:50 На МКС отправят улыбающегося робота для технической и
09.03, 20:46 Маша Малиновская рассказала об изуродовавшей ее тело