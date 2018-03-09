В России будут выпускать кроссовер Lifan X70 с рядом необычных опций
В России будут выпускать новый кроссовер Lifan X70 с рядом необычных опций. Данная информация стала известна после получение представительства автобренда Одобрения типа транспортного средства на данную модель, действующего с 6 марта 2018 года по 5 марта 2021 года.
Производство кроссовера Lifan X70 будет налажено в Черкесске на заводе «Дервейс». Модель будет выпускаться в двух вариациях – с вариатором или пятиступенчатой механической КПП. Под капотом кроссовера размещен 2,0-литровый бензиновый двигатель LF483Q, генерирующий до 136 «лошадей». Lifan X70 появится на рынке исключительно с передним приводом и дисковыми тормозами. В стандартный список опций входят подушки безопасности, подогрев кресел и наружных зеркал, электро-стеклоподъемники, кондиционер, а также контроль давления в шинах и система экстренного торможения.
В качестве опциональных дополнений выступает наличие люка в крыше, регулируемые передние сиденья, камера заднего вида и система бесключевого доступа в салон. Помимо багажника на крыше покупатели также смогут выбрать специальные крепления для велосипеда или сноуборда, что является редкостью на российском авторынке. Продажи Lifan X70 и модели X60 будут проходить параллельно, а стоимость новинки, которая пока остается неизвестной, будет в разы дороже предшественника, прогнозируют эксперты. Цена на «шестидесятый» стартует от 709 900 рублей.
Производство кроссовера Lifan X70 будет налажено в Черкесске на заводе «Дервейс». Модель будет выпускаться в двух вариациях – с вариатором или пятиступенчатой механической КПП. Под капотом кроссовера размещен 2,0-литровый бензиновый двигатель LF483Q, генерирующий до 136 «лошадей». Lifan X70 появится на рынке исключительно с передним приводом и дисковыми тормозами. В стандартный список опций входят подушки безопасности, подогрев кресел и наружных зеркал, электро-стеклоподъемники, кондиционер, а также контроль давления в шинах и система экстренного торможения.
В качестве опциональных дополнений выступает наличие люка в крыше, регулируемые передние сиденья, камера заднего вида и система бесключевого доступа в салон. Помимо багажника на крыше покупатели также смогут выбрать специальные крепления для велосипеда или сноуборда, что является редкостью на российском авторынке. Продажи Lifan X70 и модели X60 будут проходить параллельно, а стоимость новинки, которая пока остается неизвестной, будет в разы дороже предшественника, прогнозируют эксперты. Цена на «шестидесятый» стартует от 709 900 рублей.
Автор: Татьяна Свиридова