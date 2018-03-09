В Сеть попали предварительные характеристики флагмана Samsung Galaxy Note 9
В Сети появились предварительные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note9. Сообщатся, что девайс не получит ни 7-нанометровую SoC и дактилоскопический датчик, встроенный в экран.
Устройство обзаведется 6,3-дюймовым экраном, разрешение которого составило 2969х1440 пикселей. «Сердцем» Samsung Galaxy Note9 выступит чипсет Snapdragon 845 или Exynos 9810. Производитель наделил девайс 6 Гб оперативной памяти и 64 ГБ ПЗУ.
Основную сдвоенную камеру Samsung позаимствовал у Samsung Galaxy S9+, который уже получил звание лучшего камерофона на рынке. Возможно, будут присутствовать программные улучшения. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп.
Samsung Galaxy Note9 обзавелся аккумулятором на 3300 мАч. Однако эта информация еще не подтверждена. Если говорить о сканере отпечатков пальцев, то он будет находиться на задней панели под камерой. В комплект производитель включит стилус.
Samsung Galaxy Note9 будет стоит примерно на 100 долларов больше, чем Galaxy S9+. Устройство анонсируют в августе.
Устройство обзаведется 6,3-дюймовым экраном, разрешение которого составило 2969х1440 пикселей. «Сердцем» Samsung Galaxy Note9 выступит чипсет Snapdragon 845 или Exynos 9810. Производитель наделил девайс 6 Гб оперативной памяти и 64 ГБ ПЗУ.
Основную сдвоенную камеру Samsung позаимствовал у Samsung Galaxy S9+, который уже получил звание лучшего камерофона на рынке. Возможно, будут присутствовать программные улучшения. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп.
Samsung Galaxy Note9 обзавелся аккумулятором на 3300 мАч. Однако эта информация еще не подтверждена. Если говорить о сканере отпечатков пальцев, то он будет находиться на задней панели под камерой. В комплект производитель включит стилус.
Samsung Galaxy Note9 будет стоит примерно на 100 долларов больше, чем Galaxy S9+. Устройство анонсируют в августе.
Автор: Валерия Орлова