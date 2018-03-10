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У сына Ксении Собчак и Максим Виторгана появилась подружка
У юного сына Ксении Собчак и Максима Виторгана появилась подружка. К такому выводу пришли поклонники телеведущей после ее новой публикации на личной странице в сети Instagram.

У сына Ксении Собчак и Максим Виторгана появилась подружка


Ксения Собчак 8 марта решила провести в компании семьи, и вместе с мужем и ребенком звезда отправилась в гости к знакомым. Теледива не стала раскрывать, кто именно их принимал, но показала “подружку” своего сына Платона, которую они вместе пришли “поздравить”. На фото мальчик и его загадочная знакомая разместились на полу, наблюдая за игрушечной машинкой розового цвета.

Многих фолловеров Ксении Собчак заинтересовала девочка на снимке, а другая половина всячески пыталась разглядеть лицо мальчика, поскольку он наклонился и его плохо видно. Большинство все же сошлись во мнении, что Платон больше напоминает Максима Виторгана. Менее, чем за сутки публикация на странице знаменитости успела собрать более 121 тысячи отметок “Мне нравится” и сотни отзывов.

Ранее Ксения Собчак оказалась внесена в базу “Миротворца”.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 06:01
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