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Бюджетный смартфон Xiaomi Berlin получил процессор Snapdragon 632 и ОС Android 7.1.2 Nougat
Инженеры китайского производителя Xiaomi разрабатывают новый бюджетный смартфон Berlin. Сведения из бенчмарка Geekbench указывают на то, что мобильное устройство будет базироваться на процессоре Snapdragon 632.

Бюджетный смартфон Xiaomi Berlin получил процессор Snapdragon 632 и ОС Android 7.1.2 Nougat


Однако специалисты уточняют, что на сегодняшний день разработка находится на стадии инженерного прототипа. Свидетельством этого стал еще не представленный официально 6-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632 от производителя из США. Эксперты отметили, что его тактовая частота составляет 1,02 ГГц. Кроме того, Xiaomi Berlin станет обладателем 3 Гб оперативной памяти и оснащен операционной системой Android 7.1.2 Nougat.

Гаджет, как утверждают специалисты, по всей видимости, презентуют летом 2018 года. Однако это произойдет после того, как представят новый процессор американской компании Qualcomm.

Согласно предварительным сведениям, процессор Snapdragon 632 отличается более мощным решением, чем его предшественник Snapdragon 630.Тактовая частота нового чипа равна 1,8 ГГц. Эксперты предполагают, что китайский производитель Xiaomi намерен еще больше модернизировать смартфон Berlin.

Напомним, фронтальную камеру Xiaomi Mi Mix 2S показали на новом видео.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 06:21
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