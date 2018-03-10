Кабриолет BMW 8 Series показали на первом рендере
На просторах Сети появилось первое изображение кабриолета BMW 8 Series Convertible, который несколько раз попадал в объективы фотошопионов во время тестов. На автомобиле находилась камуфляжная плёнка.
BMW 8 Series Convertible представляет собой флагманский кабриолет. Недавно дизайнеры обнародовали собственное представление будущего авто. Если сравнивать серийную версию с концептом, то внешность останется без изменений. На данный момент баварский производитель не раскрывает дату презентации кабриолета, однако эксперты предполагают, что 8 Series Convertible дебютирует до конца нынешнего года.
Технические параметры также остаются загадкой. По информации инсайдеров, под капотом модели будет расположен 6-цилиндровый силовой агрегат с турбонаддувом.
Ожидается, что спустя некоторое время BMW выпустит кабриолет М8. Автомобиль может обзавестись классическим 4,4-литровым двигателем четвёртого поколения, способный генерировать 630 лошадиных сил. В паре с ним станет работать автоматическая коробка передач на 8 ступеней.
По словам директора по дизайну баварского производителя, даже менее мощные моторы сделают 8 Series Convertible настоящим спортивным автомобилем.
BMW 8 Series Convertible представляет собой флагманский кабриолет. Недавно дизайнеры обнародовали собственное представление будущего авто. Если сравнивать серийную версию с концептом, то внешность останется без изменений. На данный момент баварский производитель не раскрывает дату презентации кабриолета, однако эксперты предполагают, что 8 Series Convertible дебютирует до конца нынешнего года.
Технические параметры также остаются загадкой. По информации инсайдеров, под капотом модели будет расположен 6-цилиндровый силовой агрегат с турбонаддувом.
Ожидается, что спустя некоторое время BMW выпустит кабриолет М8. Автомобиль может обзавестись классическим 4,4-литровым двигателем четвёртого поколения, способный генерировать 630 лошадиных сил. В паре с ним станет работать автоматическая коробка передач на 8 ступеней.
По словам директора по дизайну баварского производителя, даже менее мощные моторы сделают 8 Series Convertible настоящим спортивным автомобилем.
Автор: Валерия Орлова