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Анна Хилькевич рассказала об увольнении няни дочери с громким скандалом
Популярная актриса Анна Хилькевич воспитывает вместе с мужем Артуром Волковым двухлетнюю дочь. В силу занятости родителям приходится обращаться за услугами к няням, которых семейство сменило уже пять раз. Последняя «помощница» была уволена с громким скандалом, так как подвергала ребенка опасности и врала прямо в лицо звездной матери.

Анна Хилькевич рассказала об увольнении няни дочери с громким скандалом


Анна Хилькевич на своем опыте знает, что выбор няни для своего ребенка может обернуться неудачей. Последняя женщина, которая помогала актрисе в воспитании двухлетней Арианны, не оправдала надежд и была уволена. Хилькевич сообщила, что она могла позволять себе перебегать оживленную дорогу с ребенком на руках, подвергая его опасности, или вытирать Арианне лицо тряпкой, которой до этого терла стол. Помимо этого, воспитательница категорически отрицала свою вину и игнорировала фотодоказательства своих поступков, которые предоставляли Анне Хилькевич ее подруги-соседки.

В настоящий момент Анна Хилькевич нашла новую няню для малышки, которая только радует родителей. Актриса уверена, что показателем профессиональной и надежной няни является ее ум, который не позволит совершать плохих поступков. Звезда сериала «Универ» заявляет, что теперешняя помощница – это «наш человек», опасаясь произносить громкие слова.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 07:21
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