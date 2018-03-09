Сеть взорвала оптическая иллюзия с взлетающим на связке воздушных шаров щенком
Пользователей Сети заинтересовало видео, на котором щенок померанского щпица взлетает к потолку с привязанными воздушными шарами розового цвета. Юзеры сочли ролик довольно милым.
В комментариях пользователи начали обсуждать, как такое могло произойти. Выяснилось, что на кадрах присутствует оптический обман. Что касается щенка, то собаку поднимает рука хозяина, не попавшая в кадр.
Автором ролика является 19-летняя девушка из Амстердама. Она призналась, что хотела заставить пользователей улыбнуться.
В комментариях пользователи начали обсуждать, как такое могло произойти. Выяснилось, что на кадрах присутствует оптический обман. Что касается щенка, то собаку поднимает рука хозяина, не попавшая в кадр.
Автором ролика является 19-летняя девушка из Амстердама. Она призналась, что хотела заставить пользователей улыбнуться.
Автор: Валерия Орлова