В Подмосковье в дачном доме нашли тела семейной пары и ребенка
В Подмосковье найдены бездыханные тела семейной пары и ребенка. Инцидент произошел в Талдомском районе в доме с печным отоплением.
Сообщается, что на дачном участке обнаружили тела мужа и жены и их 6-летней дочки. На место ЧП выехала следственная группа.
В ходе проведения предварительной проверки выяснилось, что семья на праздники приехала на дачу. В ближайшее время к проверке подключатся сотрудники газовой службы, чтобы проработать версию об утечке или же неисправности оборудования.
Более подробная информация не разглашается.
Сообщается, что на дачном участке обнаружили тела мужа и жены и их 6-летней дочки. На место ЧП выехала следственная группа.
В ходе проведения предварительной проверки выяснилось, что семья на праздники приехала на дачу. В ближайшее время к проверке подключатся сотрудники газовой службы, чтобы проработать версию об утечке или же неисправности оборудования.
Более подробная информация не разглашается.
Автор: Валерия Орлова