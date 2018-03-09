В Набережных Челнах пропал 41-летний мужчина
В Набережных Челнах несколько дней назад пропал 41-летний мужчина. О его судьбе ничего же пять суток ничего не известно.
По имеющимся данным, пропавший нигде не работает. На прошлой неделе, 4 марта, около полудня по местному времени мужчина вышел из дома без мобильного телефона. Поисковую операцию инициировала его супруга.
Последним мужчину видел сосед по дому. Более детальная информация сообщается.
По имеющимся данным, пропавший нигде не работает. На прошлой неделе, 4 марта, около полудня по местному времени мужчина вышел из дома без мобильного телефона. Поисковую операцию инициировала его супруга.
Последним мужчину видел сосед по дому. Более детальная информация сообщается.
Автор: Валерия Орлова