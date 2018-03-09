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В Сети появилось ранее необнародованное видео взрыва в метро Лондона
Осенью 2017 году был совершен теракт в Великобритании, в итоге оказалась масса раненных. Тогда в метро Лондона случился взрыв бомбы. Сейчас в Сети выложили ранее необнародованные кадры трагедии.

В Сети появилось ранее необнародованное видео взрыва в метро Лондона


В новом видеоролике можно увидеть срабатывание взрывного устройства, которое прогремело на станции "Парсон Грин" лондонской подземки. На кадрах много огня и яркая вспышка, камера зафиксировала, как панически разбегаются множество людей, пытаясь быстрее найти убежище подальше от эпицентра. Всего взрывной волной ранило 30 человек, многие получили ожоги различной степени тяжести.



Официальные лица признали взрыв террористическим актом, исполнителем оказался гражданин Ирака Ахмед Хассан. В ходе судебного процесса он признался в работе на запрещенную в России по решению Верховного суда организацию ИГИЛ, теперь же он не признается в содеянном. Террористы взяли на себя ответственность за произошедшее в столице Британии.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 17:07
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