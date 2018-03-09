В Ленобласти нашли полуголый труп мужчины с проломленным черепом
В Ленобласти в лесополосе нашли полуголый труп мужчины, у которого был проломлен череп. Тело обнаружено во Всеволжском районе в 50 км от дороги.
Уроженец Санкт-Петербурга, который направлялся на Ладожское озеро, случайно увидел на обочине следы крови. Это произошло недалеко от населенного пункта Борисова Грива. Следы уходили в лесополосу.
На вид погибшему примерно 30-40 лет. Его затылок и макушка были разбиты, вероятно, тяжелым предметом. Вокруг присутствовали лужи крови. На обеих руках имелись ссадины и синяки. Из одежды на погибшем было только нижнее белье и красный свитер.
По факту случившегося инициировано уголовное дело в соответствии со статьей 105 УК РФ.
Уроженец Санкт-Петербурга, который направлялся на Ладожское озеро, случайно увидел на обочине следы крови. Это произошло недалеко от населенного пункта Борисова Грива. Следы уходили в лесополосу.
На вид погибшему примерно 30-40 лет. Его затылок и макушка были разбиты, вероятно, тяжелым предметом. Вокруг присутствовали лужи крови. На обеих руках имелись ссадины и синяки. Из одежды на погибшем было только нижнее белье и красный свитер.
По факту случившегося инициировано уголовное дело в соответствии со статьей 105 УК РФ.
Автор: Валерия Орлова