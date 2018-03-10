В Сети появились фотографии нового Audi S6 Sedan
На Женевском автосалоне 2018 на днях состоялась презентация новой модели A6 от немецкой автомобильной компании Audi. В распоряжении иностранных автомобильных изданий оказались «шпионские» фотоснимки «заряженной» версии S6 Sedan.
Эксперты уточнили, что еще в июне 2017 года был замечен шикарный седан во время дорожных испытаний на гоночной трассе Nürburgring в Германии. По мнению специалистов, близится официальная презентация Audi S6 Sedan. По всей вероятности, новый автомобиль публика увидит в конце 2018 или в начале 2019 года.
Фотошпионы отметили, что тестовый прототип новой машины от немецкого производителя скрывался под достаточно непроницаемым черно-белым камуфляжем. При подробном рассмотрении модели становится видно, что транспортное средство стало ниже и у него имеется аналогичная выхлопная система, которой оснащены все заряженные машины Audi Sport S.
По сведениям специалистов, Audi S6 Sedan, как и S7 Sportback, будут презентованы с дизельным мотором. Также будут доступны и бензиновые двигатели.
Эксперты уточнили, что еще в июне 2017 года был замечен шикарный седан во время дорожных испытаний на гоночной трассе Nürburgring в Германии. По мнению специалистов, близится официальная презентация Audi S6 Sedan. По всей вероятности, новый автомобиль публика увидит в конце 2018 или в начале 2019 года.
Фотошпионы отметили, что тестовый прототип новой машины от немецкого производителя скрывался под достаточно непроницаемым черно-белым камуфляжем. При подробном рассмотрении модели становится видно, что транспортное средство стало ниже и у него имеется аналогичная выхлопная система, которой оснащены все заряженные машины Audi Sport S.
По сведениям специалистов, Audi S6 Sedan, как и S7 Sportback, будут презентованы с дизельным мотором. Также будут доступны и бензиновые двигатели.
Автор: Элана Ал-Лами