Ученые: Орехи помогают снизить давление
Ученые из США провели исследование на предмет поиска альтернативного и природного способа для снижения симптомов гипертонии. Как оказалось, употребление орехов, в частности фисташек, помогает снизить давление.
От гипертонии в настоящее время страдает каждый четвертый человек на Земле, испытывая недомогание от скачков артериального давления. Такие пациенты должны постоянно принимать лекарства и ограничивать себя в еде и физических нагрузках.
В ходе последнего исследования американских ученых стало очевидным, что употребление орехов способно снижать давление. Речь идет о фисташках, употребление одной порции которых способствует исчезновению неприятных симптомов заболевания и рисков появления осложнений. Фисташки положительно действуют на кровеносные сосуды, снижая кровяное давление и снимая тонус в сосудах.
От гипертонии в настоящее время страдает каждый четвертый человек на Земле, испытывая недомогание от скачков артериального давления. Такие пациенты должны постоянно принимать лекарства и ограничивать себя в еде и физических нагрузках.
В ходе последнего исследования американских ученых стало очевидным, что употребление орехов способно снижать давление. Речь идет о фисташках, употребление одной порции которых способствует исчезновению неприятных симптомов заболевания и рисков появления осложнений. Фисташки положительно действуют на кровеносные сосуды, снижая кровяное давление и снимая тонус в сосудах.
Автор: Татьяна Свиридова