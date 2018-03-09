Дочь Панина ходит вместе с ним в магазин за пивом
Дочь скандально известного актера и блогера Алексея Панина обнародовала видео, на котором показано, как она и звездный папа вместе ходят в магазин. В супермаркете родственники наполняют тележку пивом. Ролик доступен в профиле девушки в социальной сети Instagram.
В руках у маленькой Анны находится детская тележка. При этом девочка улыбается и берет с прилавков алкогольный напиток. Пользователей Сети возмутило наполнение тележки. Они оказались удивлены тем, что в процессе выбора пива семейство улыбается и смеется. В комментариях к посту девочка написала, что отправилась за хлебом.
Стоит напомнить, что дочери Панина 9 лет. Скандалы вокруг ее звездного отца возникали из-за того, что он якобы в чрезмерном количестве употреблял спиртные напитки.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Панин и его дочь Анна планируют уехать из России.
В руках у маленькой Анны находится детская тележка. При этом девочка улыбается и берет с прилавков алкогольный напиток. Пользователей Сети возмутило наполнение тележки. Они оказались удивлены тем, что в процессе выбора пива семейство улыбается и смеется. В комментариях к посту девочка написала, что отправилась за хлебом.
Стоит напомнить, что дочери Панина 9 лет. Скандалы вокруг ее звездного отца возникали из-за того, что он якобы в чрезмерном количестве употреблял спиртные напитки.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Панин и его дочь Анна планируют уехать из России.
Автор: Валерия Орлова