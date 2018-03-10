Audi начала прием заявок на еще не представленный кроссовер e-tron
Немецкая автомобилестроительная компания Audi начала прием заявок на еще не представленный электрокроссовер e-tron. Ранее был представлен концепт нового автомобиля, но официальная презентация серийной версии пока не состоялась.
Принимают заказы на Audi e-tron на британском автомобильном рынке, однако конечная стоимость кроссовера пока неизвестна. Покупателям предлагают внести депозит, размер которого составляет 78 800 рублей. По предварительным данным, новинку представят автолюбителям летом, а продажи стартуют не раньше следующего года.
Audi e-tron составит конкуренцию таким моделям как Jaguar I-Pace и Tesla Model X. Серийное производство электрического кроссовера планируют наладить на заводе в Бельгии. Электрокар компании Audi будет построен на платформе MEB. На каждой оси производитель расположил электромотор, а запас хода новинки составит 500 километров. Чтобы подзарядить e-tron специальной зарядной станцией, понадобится всего полчаса.
Принимают заказы на Audi e-tron на британском автомобильном рынке, однако конечная стоимость кроссовера пока неизвестна. Покупателям предлагают внести депозит, размер которого составляет 78 800 рублей. По предварительным данным, новинку представят автолюбителям летом, а продажи стартуют не раньше следующего года.
Audi e-tron составит конкуренцию таким моделям как Jaguar I-Pace и Tesla Model X. Серийное производство электрического кроссовера планируют наладить на заводе в Бельгии. Электрокар компании Audi будет построен на платформе MEB. На каждой оси производитель расположил электромотор, а запас хода новинки составит 500 километров. Чтобы подзарядить e-tron специальной зарядной станцией, понадобится всего полчаса.
Автор: Ирина Доброва