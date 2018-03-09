Компания Apple запатентовала водонепроницаемый кабель для Lightning
Компания Apple намерена выпустить водонепроницаемый кабель, предназначенный для зарядки Lightning. Защита для него обеспечена по всей длине, и поэтому он совсем не боится пребывания в воде.
В 2016 году миру явили iPhone 7 и iPhone 7, имеющие защиту от воды и пыли по стандарту IP67. В этом году в Apple решили выпустить зарядку, которой не страшно погружение, притом это касается не только непосредственно шнура, но также и разъема для последующего его подключения. Не совсем понятно, зачем может понадобиться водонепроницаемый аксессуар такого рода, но подключать его можно будет даже если в разъеме смартфона очутилась вода.
Впрочем, эксперты не исключают, что данный патент американской компании в конечном итоге не поступит в массовое производство, так и оставаясь обычным проектом. Все потому, что реальная польза такой разработки кажется достаточно сомнительной.
Ранее “Актуальные новости” информировали, когда компания Apple намеревается представить широким массам новый iPad Pro.
В 2016 году миру явили iPhone 7 и iPhone 7, имеющие защиту от воды и пыли по стандарту IP67. В этом году в Apple решили выпустить зарядку, которой не страшно погружение, притом это касается не только непосредственно шнура, но также и разъема для последующего его подключения. Не совсем понятно, зачем может понадобиться водонепроницаемый аксессуар такого рода, но подключать его можно будет даже если в разъеме смартфона очутилась вода.
Впрочем, эксперты не исключают, что данный патент американской компании в конечном итоге не поступит в массовое производство, так и оставаясь обычным проектом. Все потому, что реальная польза такой разработки кажется достаточно сомнительной.
Ранее “Актуальные новости” информировали, когда компания Apple намеревается представить широким массам новый iPad Pro.
Автор: Марина Вебер