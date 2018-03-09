Ferrari хочет возродить легендарный спорткар 250 GTO
Компания Ferrari хочет возродить «мечту любого коллекционера» - легендарный спорткар 250 GTO. Итальянский автобренд планирует, что новая модель будет представлять собой совершенно новый автомобиль, а не полностью копировать старую версию.
О возрождении Ferrari 250 GTO рассказал глава компании Ferrari. Топ-менеджер рассказал о планах итальянского бренда и отметил, что разработка нового спорткара будет проведена в ближайшие несколько лет. Спорткар получит современный дизайн. Ранее легендарный 250 GTO выпускался лимитированной партией в количестве всего 39 автомобилей.
Ранее Jaguar презентовал спортивное авто E-Type Lightweight, которое является копией модели, которую выпускали в прошлом веке. При этом, новинку оснастили таким же силовым агрегатом, как и модель 1963 года выпуска.
О возрождении Ferrari 250 GTO рассказал глава компании Ferrari. Топ-менеджер рассказал о планах итальянского бренда и отметил, что разработка нового спорткара будет проведена в ближайшие несколько лет. Спорткар получит современный дизайн. Ранее легендарный 250 GTO выпускался лимитированной партией в количестве всего 39 автомобилей.
Ранее Jaguar презентовал спортивное авто E-Type Lightweight, которое является копией модели, которую выпускали в прошлом веке. При этом, новинку оснастили таким же силовым агрегатом, как и модель 1963 года выпуска.
Автор: Ирина Доброва