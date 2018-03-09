В Китае разрабатывается многофункциональный космический корабль
В Китае инженеры разрабатывают многофункциональный космический корабль, состоящий из самолета-носителя и непосредственно самого аппарата. Над проектом трудятся специалисты корпорации CASIC, а некоторые подробности рассказаны на китайском телевидении.
Данный космический корабль сможет совершать многократные полеты в космос благодаря своей необычной комплектации. Беспилотный носитель предназначается для полета на высокой скорости и разгона корабля, после чего он отделяется и продолжает самостоятельный полет. Данный проект предназначается для доставки грузов в космос или полетов людей. Более того, аппарат может получить и военную функцию, так как сможет отслеживать и атаковать вражеские объекты или ликвидировать баллистические ракеты.
В настоящее время проект находится на стадии ранней разработки, построена уменьшенная его копия, которую уже испытали в пустыне Гоби. Некоторые эксперты скептически относятся к факту появления данного аппарата у КНР, так как в стране отсутствует необходимая технологическая база для построения двигателей для подобных кораблей.
Данный космический корабль сможет совершать многократные полеты в космос благодаря своей необычной комплектации. Беспилотный носитель предназначается для полета на высокой скорости и разгона корабля, после чего он отделяется и продолжает самостоятельный полет. Данный проект предназначается для доставки грузов в космос или полетов людей. Более того, аппарат может получить и военную функцию, так как сможет отслеживать и атаковать вражеские объекты или ликвидировать баллистические ракеты.
В настоящее время проект находится на стадии ранней разработки, построена уменьшенная его копия, которую уже испытали в пустыне Гоби. Некоторые эксперты скептически относятся к факту появления данного аппарата у КНР, так как в стране отсутствует необходимая технологическая база для построения двигателей для подобных кораблей.
Автор: Татьяна Свиридова