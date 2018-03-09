В кристаллах алмазов ученые обнаружили экзотический водный лед
Ученые обнаружили экзотический водный лёд в кристаллах алмазов. Последние поднялись с глубины, равной сотням километров. Проанализировать кристаллы позволила рентгеновская спектроскопия.
Минералог Оливер Цаунер обнаружил в природных алмазах первые «естественные» образцы льда VII, который способствует образованию микроскопических включений. Как предполагают ученые, формирование кристаллов происходит на глубине 610-800 километров. Прежде ученые даже не подразумевали, что в этих зонах существует вода.
Изученная область находится на самой границе между нижней и верхней мантией Земли. Эта зона немного углублена. На данный момент трудно сказать, сколько воды содержится там, однако само ее присутствие заставит специалистов полностью пересмотреть процессы, развивающиеся в породах мантии.
Минералог Оливер Цаунер обнаружил в природных алмазах первые «естественные» образцы льда VII, который способствует образованию микроскопических включений. Как предполагают ученые, формирование кристаллов происходит на глубине 610-800 километров. Прежде ученые даже не подразумевали, что в этих зонах существует вода.
Изученная область находится на самой границе между нижней и верхней мантией Земли. Эта зона немного углублена. На данный момент трудно сказать, сколько воды содержится там, однако само ее присутствие заставит специалистов полностью пересмотреть процессы, развивающиеся в породах мантии.
Автор: Валерия Орлова