На Урале подросток отморозил ноги, убегая босиком от хулиганов
Подросток на Урале отморозил себе ноги, когда босиком по холодному снегу ему пришлось убегать от напавших на него хулиганов. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили об инциденте.
Хулиганы сильно побили 15-летнего юношу, спасаясь от побоев, мальчик вырвался, но обувь потерял. Пострадавшего в уличном конфликте доставили в медучреждение на скорой помощи. Во время осмотра доктора диагностировали у подростка обморожение 3-ей и 2-ой степени, а также ушибы и гематомы на теле и лице.
Полицейские занимаются поиском злоумышленников, которые напали на юношу. Обстоятельства и причины конфликта выясняются.
Хулиганы сильно побили 15-летнего юношу, спасаясь от побоев, мальчик вырвался, но обувь потерял. Пострадавшего в уличном конфликте доставили в медучреждение на скорой помощи. Во время осмотра доктора диагностировали у подростка обморожение 3-ей и 2-ой степени, а также ушибы и гематомы на теле и лице.
Полицейские занимаются поиском злоумышленников, которые напали на юношу. Обстоятельства и причины конфликта выясняются.
Автор: Элана Ал-Лами