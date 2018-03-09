Врачи запретили Ольге Бузовой ходить и танцевать
На гастролях по городам Дальнего Востока известная певица Ольга Бузова повредила ногу. Травматолог поставил знаменитости неутешительный диагноз. В частности, ей запретили танцевать и даже выходить на сцену.
Несмотря на болезнь, Ольга Бузова продолжает работать. Сегодня у нее состоится концерт в Оренбурге. По словам Бузовой, если её состояние здоровья ухудшится, то будут приниматься решения относительно переноса дальнейших выступлений.
8 марта артистка представила новую песню «Она не боится». За несколько минут этот трек возглавил российский iTunes. Поклонники очень переживают за состояние здоровья своего кумира. Они желают Бузовой скорейшего выздоровления. Некоторые призывают подумать о здоровье и поберечь себя.
Несмотря на болезнь, Ольга Бузова продолжает работать. Сегодня у нее состоится концерт в Оренбурге. По словам Бузовой, если её состояние здоровья ухудшится, то будут приниматься решения относительно переноса дальнейших выступлений.
8 марта артистка представила новую песню «Она не боится». За несколько минут этот трек возглавил российский iTunes. Поклонники очень переживают за состояние здоровья своего кумира. Они желают Бузовой скорейшего выздоровления. Некоторые призывают подумать о здоровье и поберечь себя.
Автор: Валерия Орлова