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Эмме Уотсон приписывают роман со звездой “Хора” Кордом Оверстритом
Эмме Уотсон, известной по историям о Гарри Поттере, приписывают роман с Кордом Оверстритом, звездой сериала “Хор”. Такие слухи впервые появились еще месяц назад, когда пару вместе заметили в Лос-Анджелесе.

Эмме Уотсон приписывают роман со звездой “Хора” Кордом Оверстритом


В первый раз актеры мило беседовали во время посещения концерта. С новой силой обсуждения вспыхнули после того, как Уотсон и Оверстрит вместе пришли на вечеринку Vanity Fair, организованную после премии “Оскар”. Хотя мероприятие пара посетила врозь, папарацци удалось заметить, что певец последовал за актрисой, как только она покинула шумную атмосферу. Многие СМИ предположили, что уехали знаменитости вместе. На красной дорожке “влюбленные” тоже позировали отдельно.

Впрочем, официального подтверждения данных сведений нет, поскольку ни Эмма Уотсон, ни непосредственно Корд Оверстрит никак не комментировали появляющиеся в прессе сведения.

Накануне при посещении церемонии награждения “Оскар” Эмма Уотсон оказалась в неловкой ситуации из-за своей новой тату, где имелась грамматическая ошибка.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 20:10
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