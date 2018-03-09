В Сети появилось видео с репетитором, избивающей и душащей учеников
В Сети недавно появилось видео с пожилой репетитором, которая оскорбляла, избивала и душила своих учеников. Согласно сведениям правоохранителей Одесской области, эта запись была сделана еще два года назад.
Полиция инициировала возбуждение уголовного дела, инкриминируя репетитору истязания и побои воспитанников. На видео запечатлено, как пожилая женщина называет ребенка «скотиной» и пытается, чтобы он сказал ей «правду». Репетитор дергает ученика за руки, избивает и хватает за горло с угрозой задушить.
Проводится расследование по факту появления данного видео с репетитором в Сети.
Полиция инициировала возбуждение уголовного дела, инкриминируя репетитору истязания и побои воспитанников. На видео запечатлено, как пожилая женщина называет ребенка «скотиной» и пытается, чтобы он сказал ей «правду». Репетитор дергает ученика за руки, избивает и хватает за горло с угрозой задушить.
Проводится расследование по факту появления данного видео с репетитором в Сети.
Автор: Ирина Доброва