Halo: The Master Chief Collection может оказаться доступна на PC

По словам комьюнити-менеджера, сейчас студия 343 Industries прежде всего сосредоточена на том, чтобы усовершенствовать версию сборника для Xbox One, поскольку здесь оказалось достаточно много работы. Пока нет точных планов относительно того, стоит ли ожидать выхода Halo: The Master Chief Collection на PC. Однако, обращаясь к тем, кто не раз просил выпустить сборник для персональных компьютеров, представитель разработчика уточнил: “Мы вас услышали”.Сборник Halo: The Master Chief Collection увидел мир еще в 2014 году, и он включает сразу несколько частей и дополнений игры. Некоторые инсайдеры утвреждают, что РС-версия данного проекта уже давно готова, однако официального анонса еще не проходило.Ранее сообщалось, что студия Ubisoft взялась за разработку Tom Clancy’s The Division 2.