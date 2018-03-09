Американский генерал заявил о возможности уничтожить Россию подводными лодками
Власти США и, в частности, Пентагон оказались очень обеспокоенными прозвучавшими со стороны РФ подробностями разработки нового вооружения. Американский генерал Джон Хайтен заявил, что их подлодки могут уничтожить Россию.
Военный является руководителем Стратегического командования ВС. Он сообщил о возможности Соединенных Штатов ответить на любые военные планы Российской Федерации вплоть до полного уничтожения. По его мнению, противник не может обнаружить их стратегические подводные ракетоносцы, которые и выступят главным орудием в такой войне.
Эти слова стали ответом на информацию, прозвучавшую из уст Президента России, в послании Федеральному собранию о новых возможностях ВС РФ. Также по этому поводу отреагировал Сенат США и потребовал от Рекса Тиллерсона начать переговоры для нормализации взаимоотношений. Этому заявлению сенаторов обрадовался их российский коллега Алексей Пушков, сказав, что полезно напоминать, каким арсеналом обладаешь.
Военный является руководителем Стратегического командования ВС. Он сообщил о возможности Соединенных Штатов ответить на любые военные планы Российской Федерации вплоть до полного уничтожения. По его мнению, противник не может обнаружить их стратегические подводные ракетоносцы, которые и выступят главным орудием в такой войне.
Эти слова стали ответом на информацию, прозвучавшую из уст Президента России, в послании Федеральному собранию о новых возможностях ВС РФ. Также по этому поводу отреагировал Сенат США и потребовал от Рекса Тиллерсона начать переговоры для нормализации взаимоотношений. Этому заявлению сенаторов обрадовался их российский коллега Алексей Пушков, сказав, что полезно напоминать, каким арсеналом обладаешь.
Автор: Северов Андрей