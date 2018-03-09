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Ученые: Найденные на острове в Тихом океане останки принадлежат известной летчице Амелии Эрхарт
В 1937 году на острове Никумароро были обнаружены останки человека, которые антропологи посчитали мужскими. Данное заключение, по мнению ученых из Университеат Теннеси в США, является ошибочным, так как последний анализ доказал, что они принадлежат известной летчице Амелии Эрхарт.

Ученые: Найденные на острове в Тихом океане останки принадлежат известной летчице Амелии Эрхарт


Летчица Амелия Эрхарт без вести пропала в 1934 году, когда совершала полет из Лаэ (Новая Гвинея) в Гонолулу (Гавайи, США). Недостаток горючего потребовал срочной дозаправки, которую она намеревалась сделать на острове Хауленд, однако спустя какое-то время бесследно пропала. Через три года на острове Никумароро были найдены фрагменты костей, обуви и косметических средств, а также детали самолета. Антропологи провели анализ останков и пришли к выводу, что они принадлежат мужчине, который мог жить на тогда еще обитаемом острове. Примечательно, что после этого фрагменты костей бесследно исчезли, а об их местонахождении до сих пор ничего не известно.

В настоящее время сотрудники Университета Теннеси провели собственное исследование, в ходе которого сравнили информацию о найденных костях со снимками летчицы, данными о параметрах фигуры ее портнихи, а также воспользовались специальной компьютерной программой, которая определяет пол человека по форме костей. Оказалось, что лучевые и плечевые кости на 99% принадлежат Эрхарт. Исследователи отмечают, что ошибочный вывод их коллеги сделали в свое время из-за недостаточного уровня развития антропологии в те времена.

Автор: Татьяна Свиридова
Вчера, 19:50
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