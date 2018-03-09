В московском ТЦ женщину едва не убило магазинными тележками
В московском ТЦ «Райкин Плаза» женщину-посетительницу едва не убило магазинными тележками, которые сошли с траволатора. В Сети появилось видео с камер наблюдения столичного торгового центра.
Женщине повезло, так как выкатившиеся на скорости тележки разлетелись рядом с ней в разные стороны. До столкновения с посетительницей ТЦ оставалось буквально пару сантиметров.
На видео с камер «Райкин Плаза» запечатлено, как сотрудница магазина перевозит более 10 тележек по траволатору, но несколько выкатываются вперед и женщина не может их удержать. Бесконтрольные тележки разлетелись вперед. Посетительница, проходившая мимо, получила испуг. Больше никто не пострадал, так как на подвижной ленте впереди не было людей.
Женщине повезло, так как выкатившиеся на скорости тележки разлетелись рядом с ней в разные стороны. До столкновения с посетительницей ТЦ оставалось буквально пару сантиметров.
На видео с камер «Райкин Плаза» запечатлено, как сотрудница магазина перевозит более 10 тележек по траволатору, но несколько выкатываются вперед и женщина не может их удержать. Бесконтрольные тележки разлетелись вперед. Посетительница, проходившая мимо, получила испуг. Больше никто не пострадал, так как на подвижной ленте впереди не было людей.
Автор: Ирина Доброва