В Android 9.0 P добавят поиск из рабочего стола
По информации специалистов, в новой версии Android 9.0 P добавят поиск прямо из рабочего стола. Такая новинка уже нравится многим пользователям, отметившим в социальных сетях большое удобство разработки.
Как заметили поклонники операционной системы, внешне рабочий стол особо не изменился, за исключением нижней части, представленной в виде блока часто используемых программ и Google-поиска. По информации, опубликованной на страницах интернет ресурсов, нижнюю часть можно будет скрывать, используя таймер или жесты, хотя такая информация разработчиками не подтверждается. Отмечается также красочность и отличная графика изображений, а также поддержка верхнего выреза экрана, как на iPhone X.
Несколько дней назад операционная система стала доступна для скачивания разработчиками с целью доработок и адаптации под различное программное обеспечение. Простых пользователей Android специалисты просят не рисковать и не устанавливать ее на свои смартфоны во избежание проблем с устройствами. Как известно, это можно сделать с помощью Google Android P Developer Preview. По неофициальной информации полное название будет посвящено пирогу - Android Pie.
Как заметили поклонники операционной системы, внешне рабочий стол особо не изменился, за исключением нижней части, представленной в виде блока часто используемых программ и Google-поиска. По информации, опубликованной на страницах интернет ресурсов, нижнюю часть можно будет скрывать, используя таймер или жесты, хотя такая информация разработчиками не подтверждается. Отмечается также красочность и отличная графика изображений, а также поддержка верхнего выреза экрана, как на iPhone X.
Несколько дней назад операционная система стала доступна для скачивания разработчиками с целью доработок и адаптации под различное программное обеспечение. Простых пользователей Android специалисты просят не рисковать и не устанавливать ее на свои смартфоны во избежание проблем с устройствами. Как известно, это можно сделать с помощью Google Android P Developer Preview. По неофициальной информации полное название будет посвящено пирогу - Android Pie.
Автор: Тригуб Сергей