В Ленобласти нетрезвый житель выпал с балкона на 14-м этаже
В Ленинградской области в Тихвине местный житель выпал с балкона на 14-м этаже. Полицейские рассказали, что нетрезвый мужчина решил прибраться на подоконнике, однако не сбалансировал силы и слишком сильно перегнулся через перила.
Соседи обнаружили тело 48-летнего жителя многоэтажки под окнами дома. Около полуночи в Международный женский день 8 марта произошла трагедия. Пьяный житель Тихвина спонтанно решил провести уборку подоконника, когда вышел на балкон покурить.
Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что в помещении с жертвой была 50-летняя дама. Гражданин, по словам местных жителей, возможно, хотел произвести впечатление на женщину, с которой употреблял алкогольные напитки. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего смертельного случая.
Соседи обнаружили тело 48-летнего жителя многоэтажки под окнами дома. Около полуночи в Международный женский день 8 марта произошла трагедия. Пьяный житель Тихвина спонтанно решил провести уборку подоконника, когда вышел на балкон покурить.
Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что в помещении с жертвой была 50-летняя дама. Гражданин, по словам местных жителей, возможно, хотел произвести впечатление на женщину, с которой употреблял алкогольные напитки. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего смертельного случая.
Автор: Элана Ал-Лами